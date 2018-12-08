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Лучия Палий
© Sputnik / Osmatesco

Астролог: этим знакам зодиака больше всех повезет в декабре

Утро на Sputnik’e
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Астролог Лучия Палий сделала прогноз на декабрь и рассказала, для каких знаков зодиака этот месяц будет наиболее удачным.

Окончание года будет особенно благоприятным, а некоторым оно даже сулит удачу. Наступающий 2019 год принесет серьезные перемены и будет намного лучше нескольких предыдущих лет. Об этом в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказала астролог Лучия Палий.

"Юпитер – планета счастья и благополучия, которая исполняет желания. Она перешла в знак Стрельца, то есть в свой собственный знак. Поэтому и в восточной астрологии год кабана считается последним, двенадцатым годом цикла. С этой точки зрения можно полагать, что это будет самый удачный год, который принесет счастье, деньги и любовь", - утверждает собеседница. 

По ее словам, больше всего в декабря повезет людям, родившимся под тремя знаками.

"Больше всех повезет огненным знакам, то есть Стрельцу, Льву и Овну. Но нужно ориентироваться и на специфику каждого из-них. В это месяце есть полнолуние, которое дает новые знания, и новолуние, которое даст возможность их применить", - заключил Палий.

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Теги:
астропрогноз, гороскоп, астрология


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