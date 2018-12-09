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Анастасия Коврова
© Sputnik / Сергей Цуркану

Программа "Утро на Sputnik’e" с психологом Анастасией Ковровой – полная версия

Утро на Sputnik’e
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Гостем радиостудии Sputnik Молдова стала психолог организации "Casa Marioarei" Анастасия Коврова.

- Что делать для спасения здоровья и жизни женщин, ставших жертвами семейного насилия?

- Сколько на самом деле человек страдает от семейного насилия? Насколько статистика соответствует реальности?

- "Бьет - значит, любит" – как расхожее выражение калечит жизнь и здоровье людей.

- Почему люди боятся или стесняются обращаться за помощью, страдая от семейного насилия?

- Есть ли прецеденты в Молдове, когда дети заявляют в полицию на своих родителей из-за насилия?

- Обращаются ли за помощью мужчины - жертвы бытового и семейного насилия?

Эти и другие вопросы ведущие программы "Утро на Sputnik’e" Сергей Цуркану и Елена Сибова обсудили с психологом Анастасией Ковровой.

Слушайте полную версию программы.

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Теги:
семейное насилие, домашнее насилие


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