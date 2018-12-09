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Анастасия Коврова
© Sputnik / Сергей Цуркану

Психолог назвала ряд признаков, по которым можно выявить мужчину-тирана

Утро на Sputnik’e
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Психолог организации "Casa Marioarei" Анастасия Коврова назвала несколько признаков того, как понять, что муж склонен к проявлению агрессии.

Ежегодно в Молдове тысячи женщин подвергаются домашнему насилию. С начала 2018 года полиция зарегистрировала более девяти тысяч заявлений от жертв тирании близких. В большинстве случаев такие ситуации скрываются самими женщинами, лишь бы "не выносить сор из избы". 

Насилие, фото из архива
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В таком случае лучший способ избежать насилия – изначально распознать в мужчине агрессора. О том, какие признаки говорят о склонности к агрессии, в эфире программы "Утро на Sputnik’e" рассказала психолог Ассоциации против насилия "Casa Marioarei" Анастасия Коврова.

"Существуют некоторые признаки мужчин, склонных к насилию. Это может быть необоснованная сильная ревность, попытки контроля, которые маскируются заботой, - когда мужчина склонен перекладывать ответственность за свои эмоциональные реакции на женщину", - утверждает собеседница.

По словам психолога, о склонности к агрессии говорит и жестокое обращение с животными.

"Если он жесток по отношению к домашним животным или стремится скорее захватить власть над женщиной. Также сигналами могут послужить явное женоненавистничество или проявление жестокости в прошлых отношениях", - заключила Коврова.

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Теги:
психолог, тирания, домашнее насилие


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