Психолог назвала ряд признаков, по которым можно выявить мужчину-тирана

Психолог организации "Casa Marioarei" Анастасия Коврова назвала несколько признаков того, как понять, что муж склонен к проявлению агрессии.

Ежегодно в Молдове тысячи женщин подвергаются домашнему насилию. С начала 2018 года полиция зарегистрировала более девяти тысяч заявлений от жертв тирании близких. В большинстве случаев такие ситуации скрываются самими женщинами, лишь бы "не выносить сор из избы".

В таком случае лучший способ избежать насилия – изначально распознать в мужчине агрессора. О том, какие признаки говорят о склонности к агрессии, в эфире программы "Утро на Sputnik’e" рассказала психолог Ассоциации против насилия "Casa Marioarei" Анастасия Коврова.

"Существуют некоторые признаки мужчин, склонных к насилию. Это может быть необоснованная сильная ревность, попытки контроля, которые маскируются заботой, - когда мужчина склонен перекладывать ответственность за свои эмоциональные реакции на женщину", - утверждает собеседница.

По словам психолога, о склонности к агрессии говорит и жестокое обращение с животными.

"Если он жесток по отношению к домашним животным или стремится скорее захватить власть над женщиной. Также сигналами могут послужить явное женоненавистничество или проявление жестокости в прошлых отношениях", - заключила Коврова.

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