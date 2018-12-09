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Адриан Лупушор
© Sputnik / Miroslav Rotari

Сомнолог: полезен ли дневной сон

Утро на Sputnik’e
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Врач Адриан Лупушор рассказал о том, кто именно нуждается в дневной сиесте.

Не у всех есть возможность вздремнуть днем, но в народе это считается полезным времяпрепровождением, свидетельствующем о здоровье. Соответствуют ли эти представления действительности – об этом в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова рассказал врач-сомнолог Адриан Лупушор.

"Конечно, дневной сон нужен маленьким детям. Дети нуждаются в большем количестве сна, они растут во время сна. Когда они взрослеют, потребность в дневном сне исчезает. Взрослый человек, если он спит ночью 7-8 часов, спать днем, в принципе, не должен", - сказал врач.

Впрочем, есть обстоятельства, когда дневной сон необходим и взрослым людям, утверждает эксперт, однако внезапно резвившаяся дневная сонливость скорее всего повод для тревоги.

"В наше время мы спим на 25% меньше, чем наши дедушки и бабушки, мы поменяли сон на различные вечерние развлечения и действия. Это одна из причин недосыпания. Но если человек ночью спит достаточно долго, то в дневной сиесте он нуждается только если он болен или восстанавливается после болезни. Если здоровый человек никогда не спал днем и вдруг стал нуждаться в дневном сне, нужно искать причину, это может быть проблемой", - разъяснил сомнолог.

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Теги:
лечение, врач, отдых, сон


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