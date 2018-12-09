Инфекционист назвала признаки осложнения простудных заболеваний

Заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова рассказала о том, когда банальная простуда может перейти в другое заболевание.

Страшен не грипп, страшны его осложнения – данная народная мудрость полностью соответствует научным знаниям. Именно об этом в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова рассказала заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.

"В медицине существует закон, который еще никто не отменял – если после трех дней болезни температура держится, нет никаких улучшений, то это повод задуматься. Ну а если на пятый день температура не проходит, появляется сухой, надрывный и болезненный кашель, то и это тревожный симптом", - сказала врач.

Впрочем, признаков того, что простуда осложнилась бактериальной инфекцией много, но они индивидуальны, утверждает собеседница.

"Если в мокроте проявляются прожилки крови, если выделения из носа стали желтеть, то состояние больного не обсуждается – нужно срочно идти к врачу. То же касается и боли в ушах. Это означает, что назрело какое-то осложнение. Осложнения всегда индивидуальны", - резюмировала Кирьякова.

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