Шарбан: эти специальности самые востребованные в Молдове

Чем больше людей уезжает из Молдовы в поисках лучшей жизни, тем больше в стране ощущается нехватка рабочей силы. Наиболее остро ощущается дефицит кадров в промышленной, медицинской и образовательной сферах, утверждает заместитель директора Агентства занятости населения Светлана Шарбан.

"В промышленности, особенно в швейной, образовался большой дефицит швей, технологов и контролеров качества. Также в сфере образования очень много рабочих мест, необходимы воспитатели. Правительство сейчас среагировало на это и повысило зарплату и воспитателям, а также их помощникам", - отметила собеседница в эфире программы "Утро на Sputnik'e".

По ее словам, свободными остаются даже высокооплачиваемые вакансии.

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"У нас сейчас где-то 350 свободных рабочих мест для помощников воспитателей. Врачи очень востребованы, около 300 свободных мест для медсестер. Рабочие места есть. Также востребована и сфера IT, и тут проблема в том, что нет людей, а места высокооплачиваемые есть", - заключила Светлана Шарбан.

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