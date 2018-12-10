Шарбан: эти специальности самые востребованные в Молдове

Чем больше людей уезжает из Молдовы в поисках лучшей жизни, тем больше в стране ощущается нехватка рабочей силы. Наиболее остро ощущается дефицит кадров в промышленной, медицинской и образовательной сферах, утверждает заместитель директора Агентства занятости населения Светлана Шарбан.
"В промышленности, особенно в швейной, образовался большой дефицит швей, технологов и контролеров качества. Также в сфере образования очень много рабочих мест, необходимы воспитатели. Правительство сейчас среагировало на это и повысило зарплату и воспитателям, а также их помощникам", - отметила собеседница в эфире программы "Утро на Sputnik'e".
По ее словам, свободными остаются даже высокооплачиваемые вакансии.
"У нас сейчас где-то 350 свободных рабочих мест для помощников воспитателей. Врачи очень востребованы, около 300 свободных мест для медсестер. Рабочие места есть. Также востребована и сфера IT, и тут проблема в том, что нет людей, а места высокооплачиваемые есть", - заключила Светлана Шарбан.
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