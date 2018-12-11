Политолог: поздравит ли Игорь Додон молдаван с Новым годом

Полного отстранения президента Игоря Додона от должности не произойдет, сказал в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова политолог Сергей Манастырлы, комментируя заявления Андриана Канду о готовящемся для Додона "сюрпризе" в связи с его отказом промульгировать ряд законов, принятых законодателями.

"В 2017 году тоже были сложности с новогодними поздравлениями, поздравляли и премьер, и президент. Как говорится, если порадовать людей больше нечем, то давайте поздравлять. Ну а что касается сюрприза, то об импичменте президента правящее большинство говорит давно, но на данный момент у них нет уверенности в том, что всенародно избранный президент будет отстранен на референдуме. Если это не случится, то это приведет к ослаблению Демпартии", - сказал эксперт.

Вместе с тем, от идеи импичмента власти не откажутся и в следующем году, утверждает собеседник.

"Думаю, что после парламентских выборов, в зависимости от того, как будет формироваться правящая коалиция, в зависимости от позиции внешних игроков, в первую очередь США и Западной Европы, эту карту вновь попытаются разыграть", - отметил Манастырлы.