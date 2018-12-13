Мамонтов: когда именно появились фейковые новости

Фейковые новости и дезинформация - это не современная проблема, история этого явления весьма длительная – об этом в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова рассказал известный российский журналист и медиаэксперт, генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", председатель Совета директоров газеты "Комсомольская правда", действительный член Академии прессы Владимир Мамонтов.

"Конечно, это было всегда. Всегда какой-нибудь полководец или государственный деятель, возвращаясь с войны, желал себя показать чуть более героическим чем на самом деле. Люди всегда рисовали кого-либо в более выгодном свете или наоборот. В средние века, правда, обливали грязью в прямом смысле этого слова – со вторых этажей домов. И неизвестно, хуже ли это чем потоки информационной грязи в наше время", - сказал эксперт.

© Sputnik / Miroslav Rotari Нэстасе и Санду — фейковые лидеры фейкового протеста

В наше время проблема обострилась в том числе и потому, что люди все более погружены в виртуальную реальность, уверен собеседник.

"Наше время и нынешний технологический уклад отличаются тем, что мы все меньше живем в реальном мире и все больше в виртуальной реальности. И те, кто хочет сделать нам больно или обмануть нас, выиграть время и пространство, они все реже прибегают к реальному миру. Зачем таскать реальные пушки и снаряды в траншеях, когда есть виртуальный мир", - резюмировал Мамонтов.