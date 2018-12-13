Манастырлы: политический туризм в Молдове активизируется после выборов

Политолог Сергей Манастырлы рассуждает том, как сложится внутриполитическая ситуация в Молдове после парламентских выборов.

Собеседник уверен, невозможность предсказать результаты выборов связана с изменениями, согласно которым парламентские выборы пройдут по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.

"Если бы выборы проводились по предыдущей пропорциональной системе, то на основе социальных исследований можно было бы давать более точный прогноз о том, как сложится внутриполитическая ситуация после выборов. Хотя тоже нельзя исключать каких-то серьезных перемен", - отметил политолог в эфире программы "Утро на Sputnik'e".

По его словам, большинству избирателей не ясна система, по которой будут проходить парламентские выборы.

"Сейчас очень мощным неизвестным фактором стали депутаты, которые будут выбираться по одномандатной системе в непонятных для многих условиях. Люди не до конца понимают, как это будет происходить, как будут утверждаться результаты выборов. Возникает масса вопросов", - подчеркивает Сергей Манастырлы.

Кроме того, нельзя исключать и политический туризм, который активизируется сразу после выборов, утверждает политолог.

"Политический туризм, я уверен, будет происходить в еще большей мере, чем в ушедшем двадцатом созыве. Бегство депутатов из одной партии в другую мы будем наблюдать примерно с первых дней формирования правящей коалиции", - резюмировал собеседник.