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Владимир Мамонтов
© Sputnik / Miroslav Rotari

Эксперт: как понять, что СМИ вам лгут

Утро на Sputnik’e
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Известный российский журналист и медиаэксперт Владимир Мамонтов рассказал о "тревожных звоночках" для потребителей информации.

Во времена обилия информации, а также так называемых фейковых новостей человеку порой сложно отличить правду от лжи, особенно если она звучит с экрана телевизора или со страниц уважаемых газет. Как понять, что СМИ лгут – об этом в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова рассказал известный российский журналист и медиаэксперт, генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", председатель Совета директоров газеты "Комсомольская правда", действительный член Академии прессы Владимир Мамонтов.

"Если мы видим, что человек сообщает нам новость с повышенными накалом, каменным лицом и поддельным пафосом – надо задуматься. Это похоже на то, что нам подсовывают неправду. Также должны насторожить слова, о том, что СМИ провело расследование и что-то выявило. Я знаю цену этим словам о расследовании – это означает, что ты пошел за какую-то дверь, и там тебе всучили папку. А если это так – возможно, грош цена этому расследованию", - сказал эксперт.

Впрочем, ложь может принимать различные формы и есть и другие "тревожные звонки" для потребителей информации, уверен собеседник.

"Меня также настораживает, когда множество людей с умными и убежденными лицами говорят одно и то же. Когда разные ресурсы чуть ли не одними и теми же словами кого-то "гвоздят". Возможно, это рассылка вирусной информации. Но слышать то, что Вася был человеком, а вдруг стал негодяем – подозрительно. Серьезные и не очень подтвержденные обвинения всегда очень похожи на вранье", - резюмировал Мамонтов. 

Владимир Мамонтов выступил в качестве спикера в работе Школы инновационной журналистики Sputnik, в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова. Тема лекции - "Журналистика 19/29" или главное о современной журналистике и ее будущем".

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Теги:
ложь, фейк, фейк-новости, СМИ


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