Врач: сколько детей ежегодно рожают в Молдове ВИЧ-инфицированные мамы

Какова вероятность передачи вируса иммунодефицита человека от инфицированной мамы новорожденному ребенку? Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал руководитель Национальной программы борьбы со СПИДом Юрий Климашевский.

На данный момент в Молдове зарегистрировано около 9 тысяч людей с ВИЧ-инфекцией, однако, по данным экспертов, реальное их число в два раза больше. В восьмидесяти случаях инфекция обнаруживается у беременных женщин, после чего вероятность родить зараженного ребенка составляет чуть более 40%.

О том, может ли инфицированная мама родить здорового ребенка, в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказал руководитель Национальной программы борьбы со СПИДом Юрий Климашевский.

"Вероятность родить инфицированного ребенка составляет 40-45%, если мать ВИЧ-инфицирована и не принимает лечение. Если принимает, то риск снижается до 2% и ниже. В год у нас регистрируется около 80 беременных женщин с инфекцией, каждый год у нас рождается более 200 детей у ВИЧ-инфицированных мам", - утверждает эксперт.

По его словам, на данный момент в Молдове зарегистрировано 135 детей с ВИЧ-инфекцией.

"У тех, кто получает лечение практически нет ни одного зараженного ребенка. Есть много случаев, когда мама не стоит на учете, не делала тест, и тогда, конечно, будут рождаться инфицированные дети. Сейчас 135 детей до 15 лет стоят у нас на учете. И большинство из них были заражены от матери", - заключил Юрий Климашевский.