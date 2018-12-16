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Зинаида Грибинча.
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Грибинча: расскажу, почему шопоголизм сравнивают с наркоманией

Утро на Sputnik’e
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О признаках зависимости от шопинга рассказала психолог Зинаида Грибинча.

Покупка вещей, о которых давно мечтали, всегда приносит удовлетворение. Однако есть категория граждан, для которой покупки становятся буквально смыслом жизни, отдыхом, источником несказанных наслаждений — чувства, которое хочется испытывать снова и снова. Таких, как правило, называют "шопоголиками".

Какие признаки говорят о том, что у вас появилась зависимость от шопинга? Об этом в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказала психолог Зинаида Грибинча.   

"Шопоголизм можно определить по двум параметрам. Во-первых: человек покупает не то, что задумал заранее. Он, к примеру, идет покупать себе юбку, а приходит домой с двумя парами сапог, что ему изначально было не надо", - отметила психолог.

Зависимость от шопинга, по ее словам, сравнивают даже с наркоманией.

"Второй признак шопоголизма проявляется, когда человек начинает тратить не свои деньги. Шопоголики часто берут кредиты в банках, одалживают деньги у друзей. Это напоминает наркозависимость. Несколько часов он чувствует себя удовлетворенным, а потом появляется чувство вины из-за того, что опять купил ненужную вещь", - заключила Зинаида Грибинча.

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Теги:
шоппинг, психолог


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