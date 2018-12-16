Политолог: дороги Кишинева разбиты, а "русских танков" все нет

Новый руководитель Либеральной партии Молдовы, по всей видимости, не сможет произвести ее достойный ребрендинг, поэтому ее политическое будущее весьма туманно, даже при постоянном педалировании геополитической темы и запугивании электората "русскими танками" – такое мнение в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова высказал политолог Сергей Манастырлы.

"При значительном сокращении финансовых ресурсов и при потере доверия со стороны румынских партнеров, я не думаю, что либеральная партия под руководством Киртоакэ чего-либо добьется на парламентских выборах. Дорин Киртоакэ уже не тот молодой политик, каким он пытается себя позиционировать. Он примелькался, успехи его на посту мэра весьма спорные, центральная улица разбита, хотя "русские танки" еще не доехали", - сказал Манастырлы.

Впрочем эксперт не исключает, что лично у Киртоакэ есть возможность попасть в парламент – правда, без партии.

"Как кандидат по одномандатному округу, по северным пригородам – Колоница, Тогатино, он, наверное, мог бы неплохо выступить. Возможно, даже пройти в парламент", - отметил собеседник.