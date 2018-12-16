Иванцов: куда в Молдове сходить с детьми на новогоднюю елку

Оргеев "обошел" Кишинев в рождественском и новогоднем оформлении города – такую мысль в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова высказал профессиональный путешественник Алексей Иванцов.

"Будучи жителем Кишинева, мне бы хотелось сказать про Кишинев, что наша елка самая "крутая", что наша рождественская ярмарка самая хорошая, но все дело в том, что Оргеев нас "обошел", - сказал Иванцов.

© Sputnik / Miroslav Rotari Зеленые иголки: в Кишиневе открылись первые елочные базары

Впрочем, путешественник утверждает, что в Оргееве есть что посмотреть и есть куда сходить помимо новогодней ярмарки.

"То же самое можно сказать про Орхей Лэнд, я много слышал про этот центр развлечений и не придавал значения, но, когда я поехал сам, увидел, что это топовый европейский уровень. На елке в Оргееве я еще не был, но чувствую, что придется везти детей туда. И неважно расстояние, потому что, судя по тому, что я слышал, там все интересней чем у нас. Получилось, что в этом отношении Кишинев немного "просел", - резюмировал собеседник.