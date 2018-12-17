Мамонтов: американцы подожгли Францию, а обвиняют Россию

Известный российский журналист и медиаэксперт Владимир Мамонтов рассказал о "модной" европейской тенденции – обвинять Россию во всех смертных грехах.

Постоянные обвинения России во вмешательстве во внутренние дела США и ЕС стали уже привычкой западных политических элит, которая не имеет ничего общего с реальностью – такую мысль в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова высказал известный российский журналист и медиаэксперт, генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", председатель Совета директоров газеты "Комсомольская правда", действительный член Академии прессы Владимир Мамонтов.

"Есть понятие в фигурном катании – обязательная программа. Когда фигуристка танцует произвольную программу, видно, что она мастер. Но есть программа обязательная – именно эту программу мне напоминают постоянные обвинения России во всех грехах", - сказал Мамонтов.

Последний казус – с обвинениями России в дестабилизации обстановки во Франции наиболее показателен, утверждает эксперт.

"Во Франции по всем правилам проходит спецоперация. Американские партнеры в течении длительного времени, не очень большими деньгами, но снабжали экстремистов, "левых" и анархистов во Франции. Тут появился молодой и неопытный Макрон, который хочет выглядеть как Шарль де Голль. И говорит о европейской армии и суверенитете. И тут же внезапно у него начинаются "желтые жилеты", - резюмировал собеседник.

Владимир Мамонтов 11 декабря выступил в качестве спикера в работе Школы инновационной журналистики Sputnik, в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова. Тема лекции - "Журналистика 19/29" или главное о современной журналистике и ее будущем".