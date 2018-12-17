Греку: в Молдове дети впервые пробуют наркотики в 13-14 лет

Председатель Международного центра по предупреждению и информированию в области зависимостей (CIPIDA) Мирча Греку рассказал о том, какова реальная цифра наркозависимых в Молдове.

В Молдове среди общего числа людей, зависимых от наркотических веществ, есть и немалая доля детей, утверждает председатель Международного центра по предупреждению и информированию в области зависимостей (CIPIDA) Мирча Греку. По его словам, впервые они пробуют наркотик в возрасте 13-14 лет.

"Официальные данные говорят о том, что у нас практически нет несовершеннолетних наркоманов. Но на самом деле дети начинают пробовать наркотики в 13-14 лет. Например, курительные смеси, у них (подростков - ред.) это модно. А в будущем затраты на их лечение ложатся на государство", - отметил эксперт в эфире программы "Утро на Sputnik’e".

В Молдове, по словам Греку, реальное число людей, страдающих наркозависимостью, намного больше официальных данных.

"На сегодняшний день, имея 12 тысяч официально зарегистрированных наркозависимых, мы не справляемся. Это небольшая цифра, потому что никто не обратится в наркодиспансер за помощью. Только уже когда наступает кризис. Для них это все равно, что прийти в полицию и признаться в преступлении. Реальная цифра - около 60-70 тысяч, а потребителей - около 100 тысяч", - заключил Греку.