18:30 17 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.50
  • USD17.28
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.62
Поиск
Мирча Греку
© Sputnik / Miroslav Rotari

Греку: в Молдове дети впервые пробуют наркотики в 13-14 лет

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
4910

Председатель Международного центра по предупреждению и информированию в области зависимостей (CIPIDA) Мирча Греку рассказал о том, какова реальная цифра наркозависимых в Молдове.

В Молдове среди общего числа людей, зависимых от наркотических веществ, есть и немалая доля детей, утверждает председатель Международного центра по предупреждению и информированию в области зависимостей (CIPIDA) Мирча Греку. По его словам, впервые они пробуют наркотик в возрасте 13-14 лет.

"Официальные данные говорят о том, что у нас практически нет несовершеннолетних наркоманов. Но на самом деле дети начинают пробовать наркотики в 13-14 лет. Например, курительные смеси, у них (подростков - ред.) это модно. А в будущем затраты на их лечение ложатся на государство", - отметил эксперт в эфире программы "Утро на Sputnik’e".

В Молдове, по словам Греку, реальное число людей, страдающих наркозависимостью, намного больше официальных данных.

"На сегодняшний день, имея 12 тысяч официально зарегистрированных наркозависимых, мы не справляемся. Это небольшая цифра, потому что никто не обратится в наркодиспансер за помощью. Только уже когда наступает кризис. Для них это все равно, что прийти в полицию и признаться в преступлении. Реальная цифра - около 60-70 тысяч, а потребителей - около 100 тысяч", - заключил Греку.

По теме

Эксперт: декриминализация или легализация – что будет с наркотиками в Молдове
За наркотики из Молдовы житель Петрозаводска серьезно поплатился
Граждане Молдовы и Болгарии сделали бизнес на наркотиках в странах ЕС
Теги:
наркотики, дети, наркомания, Молдова


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Серый волк
    Осторожно, волк!

    В Латвии активизировались крупные хищники, больше всего сообщений о нападении на домашний скот приходит из Латгалии и Видземе.

  • Модернизированная самоходная гаубица для армии Литвы
    "Рождественский подарок"

    Армия Литвы получила две модернизированные самоходные гаубицы из Германии. Их доставили на базу артиллерийского батальона в Рукле.

  • Русскому театру Эстонии - 70 лет
    Солидный возраст

    Свой 70-летний юбилей Русский театр Эстонии отметил грандиозным праздничным концертом, который прошел при аншлаге.

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Старый Орхей.
В Молдове соскучились по настоящей зиме - архивные фото
Чудо-дерево
Такого больше не встретишь: на одном дереве растет больше 10 видов фруктов
Гололед
Как не получить травму в гололед

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться