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Сергей Мишин
© Sputnik / Miroslav Rotari

Юрист: как получить компенсацию, если вас уволили незаконно

Утро на Sputnik’e
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Можно ли рассчитывать на компенсацию и восстановление на рабочем месте в случае незаконного увольнения рассказал юрист Сергей Мишин.

Незаконные увольнения в Молдове не являются чем-то из ряда вон выходящим. Однако не каждый гражданин знает, как в таком случае защитить свои права. О том, как понять, что вы лишились работы незаконно, в эфире программы "Утро на Sputnik’e" рассказал доктор права, юрист Сергей Мишин.

"Конечно, в каждом случае могут быть свои причины. Но о незаконном увольнении можно говорить, когда сотруднику необоснованно начали снижать заработную плату, нарушались пункты трудового договора. Незаконным считается увольнение, когда сотруднику выносили выговоры, а потом уволили, хотя он ничего не совершал. Также могли неправильно составить приказ", - рассказал эксперт.

По его словам, чаще всего незаконные увольнения происходят в государственных структурах.

"Если работник - профессионал, то в частных структурах его никто не уволит. Там увольняют, если сотрудник некачественно выполняет свои функции. Незаконные же увольнения чаще происходят в государственных органах. А с учетом того, что не во всех структурах есть отделы кадров, то увольнение происходит не по закону, а с массой нарушений. Часто там не предупреждают, а сразу увольняют", - подчеркнул юрист.

Собеседник также отметил, что получить компенсацию и восстановиться на рабочем месте в данном случае вполне реально.

"В частных предприятиях, если сотрудник уволен незаконно, восстановление идет в любом случае. Суд всегда становится на сторону работника. Помимо восстановления в должности он имеет право потребовать компенсацию в виде ежемесячной заработной платы за тот срок, который он не работал, а также компенсацию за моральный ущерб", - заключил Мишин.

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Теги:
компенсация, увольнение, Молдова


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