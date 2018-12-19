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Владимир Мамонтов.
© Sputnik / Miroslav Rotari

Мамонтов: в интернете нужна не цензура, а саморегуляция

Утро на Sputnik’e
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Пользователи социальных сетей должны более ответственно относиться к тому, что публикуют на просторах интернета, считает известный российский журналист и медиаэксперт Владимир Мамонтов.

Абсолютная свобода пользователей социальных сетей, дающая им возможность публиковать все, что только душа пожелает, приводит к полному хаосу в интернете. В связи с этим, многие эксперты считают необходимым введение цензуры в сети.

Как отметил в эфире программы "Утро на Sputnik’e" известный российский журналист и медиаэксперт, генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", председатель Совета директоров газеты "Комсомольская правда", действительный член Академии прессы Владимир Мамонтов, со временем это произойдет посредством саморегуляции пользователей.

"Я думаю, что постепенно это произойдет. Мне хочется верить, что будет эта саморегуляция. Люди ведь взрослеют. Постоянно глумиться и веселиться от того, что ты пишешь всякую белиберду нельзя. Есть знаменитая история с волгоградским мостом, когда ребята при помощи нехитрой программы смонтировали видео, где дрожит мост, а туда поставили прокуратуру разбираться с этим делом", - отметил собеседник.

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По его словам, запрещая ту или иную интернет-платформу, проблему не решить.

"Мы знаем много примеров того, как собираются конгрессы и разрабатываются правила, что можно, а что нельзя. И когда был этот жуткий клинч Роскомнадзора с каналом Telegram, первые его закрывали, а вторые отказывались. Это не правильный подход, надо договариваться. Запретами это все не решить", - заключил Владимир Мамонтов.

Владимир Мамонтов 11 декабря выступил в качестве спикера в ходе лекции Школы инновационной журналистики Sputnik в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова. Тема лекции - "Журналистика 19/29" или главное о современной журналистике и ее будущем".

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Теги:
социальные сети, цензура, Интернет


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