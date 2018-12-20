Старуш: правильно ли рассчитан тариф на тепло, и почему мы платим так много

По мнению собеседника, первой причиной больших счетов за теплоэнергию является отсутствие порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве города. Старуш считает, что утеплять нужно не только квартиры, но и подъезды.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Как оформить компенсацию за отопление: полный пакет документов

"Сейчас люди в старых домах ставят новые батареи, на балконы их добавляют, в подъездах срезают батареи. Очень большой хаос в жилищном фонде, особенно по отоплению. Где вы сейчас видели, чтобы в подъездах стояли батареи? Они ведь не просто так там стояли. Раньше, когда строили дома, все рассчитывали. Ведь если холодно в подъезде, мы должны больше греть квартиру, к тому же из-за перепада температуры начинают гнить окна, откосы и т.д", - отметил Денис Старуш в эфире программы "Утро на Sputnik’e".

Несмотря на то, что многие граждане уверены, что счета за теплоэнергию слишком большие, нельзя утверждать, что тариф рассчитан неверно.

"Все люди спрашивают, правильно ли рассчитан тариф на теплоэнергию, но, чтобы ответить на этот вопрос, нужно быть очень хорошим специалистом в области расчетов. Тариф – очень длинная математическая формула. Поставщики предоставляют целые папки отчетов, сколько расходов, какой доход. И исходя из этого, складывается тариф. Мало кто из специалистов возьмется ответить на этот вопрос. Можно, конечно, ходить и кричать, что все дорого, но без конкретных доводов это неправильно", - заключил эксперт.