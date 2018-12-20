16:15 20 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.75
  • USD17.32
  • RUB0.26
  • RON4.24
  • UAH0.63
Поиск
Денис Старуш
© Sputnik / Osmatesco

Старуш: правильно ли рассчитан тариф на тепло, и почему мы платим так много

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
98 0 0

Директор Центра по защите прав потребителей Денис Старуш рассказал, как рассчитывается тариф на теплоэнергию.

По мнению собеседника, первой причиной больших счетов за теплоэнергию является отсутствие порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве города. Старуш считает, что утеплять нужно не только квартиры, но и подъезды. 

Оплата услуг ЖКХ в
© Sputnik / Алексей Мальгавко
Как оформить компенсацию за отопление: полный пакет документов

"Сейчас люди в старых домах ставят новые батареи, на балконы их добавляют, в подъездах срезают батареи. Очень большой хаос в жилищном фонде, особенно по отоплению. Где вы сейчас видели, чтобы в подъездах стояли батареи? Они ведь не просто так там стояли. Раньше, когда строили дома, все рассчитывали. Ведь если холодно в подъезде, мы должны больше греть квартиру, к тому же из-за перепада температуры начинают гнить окна, откосы и т.д", - отметил Денис Старуш в эфире программы "Утро на Sputnik’e".

Несмотря на то, что многие граждане уверены, что счета за теплоэнергию слишком большие, нельзя утверждать, что тариф рассчитан неверно.

"Все люди спрашивают, правильно ли рассчитан тариф на теплоэнергию, но, чтобы ответить на этот вопрос, нужно быть очень хорошим специалистом в области расчетов. Тариф – очень длинная математическая формула. Поставщики предоставляют целые папки отчетов, сколько расходов, какой доход. И исходя из этого, складывается тариф.  Мало кто из специалистов возьмется ответить на этот вопрос. Можно, конечно, ходить и кричать, что все дорого, но без конкретных доводов это неправильно", - заключил эксперт.

По теме

Лагута: тариф на тепло сильно завышен и, самое интересное, что никто не возмутился
Изменятся ли тарифы на теплоэнергию в Кишиневе
В Молдове начали действовать новые тарифы на электроэнергию
Теги:
отопительный сезон, перерасчет, тарифы на теплоэнергию


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Посольство России в Молдове и представительство Россотрудничества поздравили детей с Новым годом.
Посольство России в Молдове и Россотрудничество поздравили детей с Новым годом
Вышинский о том, как ему сидится в тюрьме.
Вышинский рассказал о трудностях, которые он претерпевает в тюрьме
Огнестрельное оружие в Молдове
Как часто в Молдове преступники используют оружие

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться