14:28 21 Декабря 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.84
  • USD17.30
  • RUB0.26
  • RON4.26
  • UAH0.63
Поиск
LIVE:
Сергей Мишин
© Sputnik / Miroslav Rotari

Юрист о кумэтризме: можно ли в Молдове нанимать на работу родственников

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
11410

Имеют ли право родственники работать на одном предприятии, а также как избежать конфликта интересов, рассказал в эфире Sputnik юрист Сергей Мишин.

Такое понятие, как семейный бизнес в Молдове, характерно не только для частных предприятий. В республике есть немало государственных структур, где работают практически целые семьи. О том, имеет ли право директор того или иного предприятия нанимать на работу своих родственников, в эфире программы "Утро на Sputnik’e" рассказал доктор права, юрист Сергей Мишин.

"На государственных предприятиях родственники не должны работать, потому что тут будет конфликт интересов. Но сказать на 100%, что этого делать нельзя, тоже не верно. Были случаи, когда в одной системе работали родственники, и конфликта интересов не было", - утверждает эксперт.

По его словам, для того, чтобы в одной структуре могли работать люди, которые имеют родственные связи, им необходимо получить соответствующий сертификат в Национальном совете по неподкупности.  

"У нас сейчас есть Национальный совет по неподкупности, и, когда человек хочет попасть в государственную структуру, он должен пройти через этот совет и получить сертификат о неподкупности. Там как раз и просматривается, будет ли конфликт интересов, и могут ли работать родственники в одной структуре", - подчеркнул Сергей Мишин.

Как отметил юрист, в частных компаниях напротив - совместная работа с близкими людьми является залогом успешного бизнеса.  

"На частных предприятиях никто не запрещает этого, есть же понятие семейного бизнеса, когда муж – директор, а жена – бухгалтер и так далее. Ведь кому ты можешь больше доверять, чем мужу, жене, родному брату или сестре. В частных структурах нормально, когда на ключевых должностях находятся приближенные люди, которые следят за остальными сотрудниками", - заключил собеседник.

По теме

Юрист: как получить компенсацию, если вас уволили незаконно
Юрист: почему в Молдове высокие зарплаты не стали поводом для отказа от взяток
Дело о коррупции в мэрии Кишинева: на допрос доставлены 17 человек
Теги:
конфликт интересов, коррупция, Молдова


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Посольство России в Молдове и представительство Россотрудничества поздравили детей с Новым годом.
Посольство России в Молдове и Россотрудничество поздравили детей с Новым годом
Мамонтов: классической журналистике бросили вызов.
Мамонтов: классической журналистике бросили вызов
Огнестрельное оружие в Молдове
Как часто в Молдове преступники используют оружие

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться