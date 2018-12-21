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Юрий Кротенко
© Sputnik /

Кротенко: правительство может спасти молдавскую экономику

Утро на Sputnik’e
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Доктор хабилитат экономических наук, профессор Юрий Кротенко, рассказал о том, как власти страны могут повлиять на экономическую ситуацию.

Министерство экономики рапортует об успехах, однако трудоспособные граждане продолжают покидать страну. Зарплата и пенсии в Молдове - одни из самых низких в регионе. Вместе с тем власти в состоянии при наличии воли переломить ситуацию – об этом в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова рассказал доктор хабилитат экономических наук, профессор Юрий Кротенко. 

Банкноты номиналом 200 молдавских леев
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Правительство может повлиять на внутриэкономическую ситуацию. Во-первых, это трудовые ресурсы. Из миллиона трехсот тысяч трудоспособных официальную зарплату у нас получают шестьсот тысяч. Нужно вовлекать ресурсы, создавать рабочие места", - сказал экономист. 

Деньги должны работать на экономику, а не лежать в "банковской кубышке", утверждает Кротенко.

"У нас есть доходы – только за этот год порядка десяти миллиардов избыточной ликвидности в банковской системе. Предприниматели не вкладывают деньги в экономику, не берут кредиты, а кладут деньги в банк. И никто не думает о создании народного акционерного общества. Хотят акционерное общество, полностью проданное зарубежному партнеру. Ясно, что тут коррупционная составляющая – зачем связываться с миллионом молдавских граждан, которые принесут деньги, когда проще договориться с иностранным инвестором", - отметил эксперт. 

Глава Минэкономики Молдовы Кирилл Габурич.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Потеря традиционных рынков сбыта – еще один удар по молдавской экономике. Новые и перспективные рынки сбыта – Индия и Китай – пока не завоеваны, и прогресс в этом направлении весьма слаб.

"Китайский рынок сбыта огромен, но с ним нужно работать. Точно так же дело обстоит и с Индией. Это очень серьезные направления. Но тут проблема – кто должен с ними работать? Новое Агентство инвестиций? Или министерство иностранных дел? Или министерство экономики? Их функции часто дублируются и пересекаются, что создает непонятные ситуации", - резюмировал собеседник.

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Теги:
акционер, банки, кредиты, Молдова, экономика


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