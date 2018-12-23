Мишин: стоит ли молодоженам заключать брачный контракт

Брачный контракт — это соглашение тех, кто вступает в брак, определяющее права и обязанности супругов в случае его расторжения. Именно при наличии брачного контракта при разводе возникают определенные юридические коллизии – об этом в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова рассказал доктор права, юрист, Сергей Мишин.

"Если брачный договор заключен с соблюдением юридических норм, там прописаны все моменты с разделом имущества, с кем остается ребенок, как выплачиваются алименты, то вы не можете тогда вообще обращаться к Семейному кодексу. Будут превалировать те статьи, которые прописаны в брачном договоре", - сказал юрист.

При заключении брачного контракта необходимо проявлять повышенную внимательность и думать о будущем – в том числе - и о возможном расторжении брака, уверяет собеседник.

"Если в договоре что-то не указано, только в этом случае можно обращаться к Семейному кодексу. Договор — это добровольное волеизъявление сторон. Стороны прописали определенные моменты, поставили подписи, и, значит, они согласны действовать на базе того, что прописано в договоре. И апеллировать в суде к Семейному кодексу, при наличии прописанных пунктов в договоре, которые вы хотите оспорить, бесполезно", - резюмировал эксперт.