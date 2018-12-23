Иванцов: у авиакомпаний много хитростей, чтобы продать билет подороже

Существование лоукостеров (низкобюджетных авиакомпаний) позволило сделать путешествия, в том числе и далекие, реальностью. Однако главным при этом остается вопрос покупки авиабилетов по самым низким ценам. Лоукостеры прибегают к многочисленным хитростям для того, чтобы вы купили билет дороже, чем это возможно – об этом в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова рассказал профессиональный путешественник Алексей Иванцов.

"Авиакомпании постоянно придумывают новые уловки, чтобы продать билет подороже. Единого алгоритма для покупки билетов по минимальной цене нет, но можно применить несколько приемов, которые позволят не переплачивать. Где-то вам предложат багаж, где-то страховку или дополнительное место для ног. Есть хитрости при оплате: можно выбрать не ту валюту или не ту банковскую карту, это повысит стоимость билета. Нужно внимательно смотреть за всеми "галочками" на сайте при покупке билета", - объяснил эксперт.

Более того, собеседник утверждает, что сайты авиакомпаний следят за активностью пользователей и потенциальных покупателей, корректируя при этом цена на билеты.

"Если мы сядем группой, и все вместе будем искать в течение получаса билеты на какой-нибудь один рейс, то цена, скорее всего, поднимется в два раза. Сайты отслеживают наши действия и пользуются этим", - сказал Иванцов.