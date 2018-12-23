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Бурнусус Константин
© Sputnik / Miroslav Rotari

Врач: 90% молдавских мужчин хотят присутствовать при родах жены

Утро на Sputnik’e
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О том, почему все больше супружеских пар прибегают к партнерским родам, рассказал доцент кафедры акушерства и гинекологии медицинского университета имени Николае Тестемициану Константин Бурнусус.

Все больше мужчин решаются присутствовать при родах жены. Партнерские роды в Молдове давно не является чем-то из ряда вон выходящим.

Как отметил в эфире программы "Утро на Sputnik’e" доцент кафедры акушерства и гинекологии медицинского университета имени Николае Тестемициану Константин Бурнусус, около 90 процентов молдавских мужчин хотят присутствовать при родах жены.

"Если говорить в процентном соотношении, то около 90% мужчин хотят присутствовать на родах. Если у него не получается из-за каких-то проблем, то приходит мама или сестра. Близкие присутствуют очень часто", - отметил врач.

По его словам, если мужчина хочет присутствовать при родах, ему предварительно необходимо пройти медицинское обследование.

"Это хорошее желание мужа присутствовать при родах. Это очень помогает в стрессовых ситуациях. Конечно, необходимо, чтобы мужчина сначала прошел медицинское обследование, чтобы узнать, нет ли у него каких-либо инфекций в носоглотке", - заключил Константин Бурнусус.

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Теги:
партнерские роды, роды в Молдове


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