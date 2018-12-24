Склифос: не стоит использовать данные банковской карты в мобильных приложениях

Все больше людей в Молдове отдают предпочтение безналичным платежам. И это неудивительно, так как стремительное развитие технологий позволяет оплачивать покупки простым прикосновением карты к терминалу. Чтобы сделать эту процедуру еще быстрее, многие загружают данные своей банковской карты с NFC - технологией в смартфон или планшет.

Загрузив банковскую карту через приложение на своей телефон, ее можно использовать не только для оплаты покупок, но и загружать скидочные карты, использовать его в качестве пропуска в бассейн, тренажерный зал и так далее.

О том, безопасно ли хранить банковскую карту в своем телефоне, рассказал в эфире программы "Утро на Sputnik’e" эксперт в области информационной безопасности Константин Склифос.

"Никогда нельзя полностью доверять таким технологиям. Загружая банковскую карту в свой телефон, вы уже подвергаетесь определенным рискам. Необходимо проверять используемое для этого мобильное приложение на наличие необходимых сертификатов", — отметил эксперт.

Собеседник подчеркнул, что на данный момент не все марки телефонов поддерживают такую функцию.