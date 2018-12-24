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Роман Билецкий.
© Sputnik /

Билецкий: эти сладости можно есть даже худеющим

Утро на Sputnik’e
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Какие сладости можно есть тем, кто сидит на диете? Об этом рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова фитнес-тренер Роман Билецкий.

О том, чтобы есть сладкое и худеть, мечтал, наверное, каждый, кто хоть раз сидел на диете. Из-за жестких ограничений и отказа от любимых продуктов многие срываются уже на первой неделе.

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Для того, чтобы этого не происходило, нужно есть "полезные" сладости. О том, что можно позволить себе во время диеты, в эфире "Утро на Sputnik’e" рассказал инструктор по фитнесу Роман Билецкий.

"Сладости и похудение — это две далекие друг от друга вещи, поэтому сладкого, конечно, нужно есть поменьше. Но исключением может быть черный шоколад, содержание какао в котором составляет 70-80 процентов. Но не следует есть всю плитку сразу. Также можно употреблять фрукты или сухофрукты, но в очень ограниченных количествах", — отметил собеседник.

По его словам, сладкое должно быть своего рода поощрением, поэтому не стоит есть его каждый раз, когда хочется.

"Отлично снимает тягу к сладкому какао. Берете хороший жирный какао, завариваете его. Это лакомство отлично заменит любую сладость", — порекомендовал Билецкий.

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Теги:
сладости, диета, похудение


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