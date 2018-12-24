Психолог: объясню, почему мужчины боятся красивых женщин

Привлекательная внешность часто становится не подарком, а наказанием, так как именно она отпугивает потенциальных партнеров по жизни, которые, возможно, и не столь привлекательны, зато верны и надежны.

Как отметила в эфире программы "Утро на Sputnik’e" психолог Людмила Семина-Гицу, мужчины и женщины с хорошими внешними данными часто идут по двум разным жизненным путям, которые, однако, приводят их к одной точке — одиночеству.

"Либо люди начинают менять партнеров, как перчатки, потому что у них настолько высокие требования, что любая маленькая ошибка со стороны партнера воспринимается как большая проблема. Либо, наоборот, у людей формируется низкая самооценка вопреки прекрасной внешности и хорошим личностным данным", — сказала собеседница.

По ее словам, зачастую бывает, что красотки отпугивают своими внешними данными партнеров, которые не решаются с ними познакомиться, опасаясь получить "от ворот поворот".

"К ним так редко кто-то подходит, что в тот момент, когда подошел хоть кто-то — это уже радость и счастье", — резюмировала психолог.