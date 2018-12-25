Отец Максим Мелинти: Рождество - это не застолье

В Молдове Рождество Христово официально отмечается 25 декабря и 7 января. Можно ли праздновать этот Светлый день два раза, как именно нужно вспоминать Христа в этот день, и что делать нежелательно — об этом в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова рассказал настоятель покровской церкви села Гидигич Максим Мелинти.

"Застолье можно устраивать в любой день, необязательно в день Рождества Христова. Рождество должно начинаться утром в храме, рядом с Христом. Следует поклониться ему так же, как это сделали пастухи, как это сделали волхвы с дарами", — сказал собеседник.

Он добавил, что "Рождество, жизнь Христа, распятие, его страдание и Воскресение отмечается на каждой литургии, то есть каждое воскресенье".