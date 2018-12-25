Фитнес-тренер: представления о красоте изменились – диеты больше не нужны

За последние несколько десятилетий представление об идеальной женской фигуре менялось не раз. Было время, когда примером для подражания были и худощавые бледнокожие девушки, и пышнотелые красотки, и сочные фигуристые женщины а-ля Мэрилин Монро.

© Photo : из личного архива Анастасии Колпаковой Колпакова: к Новому году возможно похудеть на несколько килограммов

Время идет, и представления о том, как должно выглядеть идеальное женское тело, меняются.

Почему параметры "90-60-90" становятся пережитком прошлого, и к какому идеалу стремятся современные девушки? Об этом в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова рассказала фитнес-тренер, призер чемпионата Молдовы по фитнес-бикини Екатерина Хроми-Жульен.

"Если посмотреть на сеть клубов, которые открываются в Кишиневе, то уже понятно, что стандарты меняются. На подиуме появляются уже не очень худые девушки, не страдающие анорексией, а более здоровые люди. У них больше мышечной массы. Да и глазу приятно, когда женщина не совсем уж плоская из-за худобы", - отметила собеседница.