Эксперт: у граждан Молдовы потеряно ощущение завтрашнего дня

Тысячи граждан Молдовы решают покинуть страну в поисках лучшей жизни за рубежом. Особо тревожно, что покидают страну молодые и амбициозные люди – об этом в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова рассказала экономический эксперт Галина Шеларь.

"Решение уехать из страны принимается не за один день. Это означает, что человек, даже если у него есть работа в Молдове, не может реализовать свои планы на будущее. И это касается прежде всего молодых людей, у которых есть здоровые профессиональные или потребительские амбиции", - сказала Шеларь.

Статистические выкладки никак не отражаются на уровне жизни граждан, утверждает экономист.

© Sputnik / Сергей Мальгавко Слово об экономике Молдовы - деньги мигрантов и лавандовое масло

По ее мнению, главным мотивом для отъезда за рубеж является отсутствие видения будущего в Молдове.

"Людям необходимо показать четкое будущее – не то, которое нам "рисуют". У нас потеряно ощущение будущего. Ощущение завтрашнего дня. Почти никто не может сказать, что будет завтра и для чего", - резюмировала эксперт.

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