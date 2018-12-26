Юрист: что делать неофициально работающему, если ему не дают зарплату

Стоит ли неофициально трудоустроенному сотруднику обращаться в суд, если работодатель не платит зарплату? Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал юрист Сергей Мишин.

Миграция трудоспособного населения и зарплаты в конвертах значительно усугубляют экономическую ситуацию в Молдове. Граждане соглашаются на неофициальное трудоустройство, несмотря на отсутствие социального страхования.

© Sputnik / Miroslav Rotari Можно ли в Молдове победить зарплаты в конвертах

Кроме того, при неофициальном трудоустройстве недобросовестный работодатель может с легкостью обмануть сотрудника, перестав выплачивать заработную плату. Можно ли в таком случае обратиться в суд и потребовать компенсацию? Об этом в эфире программы "Утро на Sputnik’e" рассказал доктор права, юрист Сергей Мишин.

"То, что человек работал неофициально и получал заработную плату "в конверте", ведет к наказанию не только работодателя, но и сотрудника, так как с этой зарплаты не были уплачены налоги. Соответственно, это - укрытие дохода. Тут он попадает, как минимум, под действие налогового кодекса, где его заставят заплатить налог, плюс санкционируется административным кодексом, что предусматривает наложение штрафа", - отметил эксперт.

По его словам, чтобы добиться компенсации, нужно иметь доказательства того, что ранее вам действительно выплачивали эту заработную плату.

"Потребовать выплату неофициальной заработной платы через суд можно, но нужно доказать, что она вообще существовала и выплачивалась. Должны быть какие-то отметки, что вы получали деньги, где-то расписывались. Если доказательств нет, то вы ничего не сможете потребовать", - подчеркнул собеседник.

По словам юриста, прежде чем обратиться с такой проблемой в судебные инстанции, необходимо взвесить все риски.

"Вы должны быть готовы, что вами заинтересуется налоговая инспекция и не только, так как уклонение от уплаты налогов может грозить и тюремным заключением, в зависимости от суммы. Тут нужно взвесить все риски. Если у вас была зарплата 4000 леев и вам ее не выплачивали полгода, то нужно подумать, стоит ли рисковать. Я бы посоветовал об этом забыть, потому что человеку могли не выплатить 20-25 тысяч леев, а штраф ему придется заплатить, к примеру, в 40 тысяч", - заключил Сергей Мишин.