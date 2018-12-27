Кротенко: Молдова способна выжить и без финансовой помощи из-за рубежа

С какими трудностями придется столкнуться Молдове, если финансовая помощь от зарубежных партнеров будет приостановлена, рассуждает экономист Юрий Кротенко.

Министр финансов Молдовы Ион Кику в эксклюзивном интервью Sputnik подвел предварительные итоги уходящего года. Говоря о внешнем финансировании, министр отметил, что власти страны рассчитывают на получение денег из-за рубежа, но если этого не произойдет, то бюджет не пострадает.

Как отсутствие финансовой помощи из-за рубежа на самом деле скажется на Молдове? Об этом в эфире программы "Утро на Sputnik’e" рассказал экономист Юрий Кротенко.

"Премьер-министр заявил зарубежным партнерам, что деньги для нас сегодня не очень важны, и он прав. Я приводил пример, что Минфин формирует бюджет крайне пессимистичным и всегда его выполняет. Деньги в бюджете есть. У нас нет финансовой катастрофы. В банковской системе сейчас сокращено число отрицательных кредитов, появились дополнительные деньги на счетах банков", - утверждает эксперт.

По его словам, ситуация на данный момент не является критичной для Молдовы.

"На сегодняшний день ситуация для нас не критична. Да, может будет чуть-чуть сложнее, но мы всегда можем уйти во внутреннее кредитование. Да, гранты сократились, но у правительства есть откуда брать деньги, это не проблема сегодняшнего дня", - заключил Юрий Кротенко.