Экономист: чем обусловлен рост экономики в Молдове в 2018 году

Стоит ли ожидать продолжения роста молдавской экономики в 2019 году, что на самом деле скрывается за красивыми цифрами, рассказала экономист Галина Шеларь.

Экономика Молдовы второй год подряд демонстрирует рост, в уходящем году он составил 4 процента, таковы итоги, озвученные министром экономики и инфраструктуры Кириллом Габуричем.

© Sputnik / Наталья Селиверстова У кого финансы перестанут петь романсы: денежный гороскоп на 2019 год

Чем обусловлены такие цифры, в эфире программы "Утро на Sputnik’e" рассказала экономист Галина Шеларь.

"Источники этого роста находятся за пределами страны, а значит, на них правительство не может повлиять и увеличить их. Если говорить о населении, то значительным источником являются переводы наших сограждан, работающих за рубежом", - утверждает собеседница.

По ее словам, немаловажную роль в формировании бюджета играет налог на добавленную стоимость.

"Можем предположить, что если тенденция денежных переводов будет сохраняться, то мы по-прежнему сможем импортировать товары личного потребления из-за границы, ведь не секрет, что основной источник нашего бюджета – это налог на добавленную стоимость на импорт, который поступает из-за рубежа. Повлиять на эти показатели изнутри невозможно", - отметила собеседница.

По ее словам, источники роста в виде промышленных предприятий являются недостаточно надежными.

"Если говорить об источниках роста в Молдове, то даже те отрасли промышленности, которые стимулируют этот рост – это на самом деле сборочное производство, или производство, которое базируется на сырье, полученном из-за рубежа. Поэтому решение сохранять это производство или нет, зависит от ситуации не внутри страны", - заключила Галина Шеларь.