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Бурнусус Константин
© Sputnik / Miroslav Rotari

Врач: эти продукты категорически нельзя употреблять беременным женщинам

Утро на Sputnik’e
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О том, какие продукты питания могут негативно сказаться на здоровье ребенка, рассказал доцент кафедры акушерства и гинекологи медицинского университета им. Н. Тестемициану Константин Бурнусус.

Определенную диету следует соблюдать женщинам не только после родов, но и во время беременности. Самыми опасными для ребенка продуктами оказались кофе и рыба. От них следует отказаться во время беременности, утверждает доцент кафедры акушерства и гинекологи медицинского университета им. Н. Тестемициану Константин Бурнусус. 

Юрий Климашевский.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Многие приходят и говорят о том, что не могут избавиться от кофе и спрашивают, можно ли его пить. На самом деле, употребление кофе нужно уменьшить во время беременности. Есть данные, которые говорят о том, что если женщина во время беременности пьет много кофе, то ребенок рождается с низкой массой тела. Кроме того, он не отдыхает, а постоянно бодрствует, и это сказывается на его состоянии", - рассказал собеседник в эфире программы "Утро на Sputnik’e".

А еще, если мать ест много рыбы, то ребенок может получить множество вредных веществ.

"Нужно как можно меньше употреблять во время беременности рыбы. Она ведь, как и грибы, впитывает из вод все самое вредное, поэтому есть ее можно не чаще одного раз в неделю", - заключил врач.

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Теги:
акушеры, питание, беременность


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