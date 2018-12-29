Донос: анонимность в интернете – это миф

Можно ли сохранять анонимность на просторах интернета, и почему с ней пытаются бороться, рассказал эксперт по криптографии и кибербезопасности Александр Донос.

Для многих интернет – это прежде всего свобода. Пользователи ценят его за возможность быть анонимным и за отсутствие жестких ограничений. Однако, как отметил в эфире программы "Утро на Sputnik’e" эксперт по криптографии и кибербезопасности Александр Донос, абсолютная анонимность в интернете – это миф.

"Если рассматривать вопрос анонимности в интернете как задачу по поиску определенного человека, то, конечно, интернет не анонимен. Бывает определенная анонимность, когда, к примеру, интернет находится на такой стадии, что человек может купить одноразовую карточку, подключиться к интернету, выполнить какие-то действия и все", - утверждает собеседник.

По его словам, существует множество способов борьбы с анонимностью.

"С ней борются определенными этапами. Это не делается мгновенно по одному решению. Первый способ – регистрация пользователей. Раньше по домам заключали контракт и протягивали интернет в квартиру. Но сейчас многие подключаются через Wi-Fi, поэтому стали отправлять код на ваш номер, чтобы проверить, кто подключился к сети", - заключил Донос.