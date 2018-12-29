Зумбряну: китайский опыт борьбы с коррупцией – пригодился бы он Молдове

Руководитель главного антикоррупционного ведомства рассказал об особенностях феномена взяточничества в Молдове и о том, чем борьба с коррупцией отличается от ее профилактики.

Порой можно услышать мнение, что за коррупцию в Молдове нужно расстреливать "как в Китае". Дескать, это единственный способ борьбы с этим злом, который принес бы реальные плоды. Глава Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы Богдан Зумбряну рассказал в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова о том, что ему есть, что ответить сторонникам "китайских мер".

"Сторонники подобных мер не вникают в саму суть проблемы. Если сейчас, не дай Бог, за каждый коррупционный акт лишать жизни, то на их место придут те, кто купил дипломы. А кто из них страшнее, решайте сами. По-моему, легче воспитывать, чтобы не брали взяток", - сказал собеседник.

Существует большая разница между борьбой с коррупцией и ее профилактикой, но ее не все понимают, отметил глава НАЦ.

"Борьба с коррупцией – это расследование преступлений и административных правонарушений. Профилактика коррупции – очень большой спектр деятельности, который входит в компетенцию Центра по борьбе с коррупцией. Тут и тестирование на неподкупность, и проведение системного анализа того, что происходит в разных учреждениях, и обучение госслужащих. Экспертиза законопроектов – также превентивная мера", - резюмировал Зумбряну.