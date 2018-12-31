Священник: в Рождественский пост нужно думать не о желудке, а о душе

Пост - это не просто воздержание от пищи, уверен настоятель Покровской церкви села Гидигич Максим Мелинти.

Рождественский пост установлен для того, чтобы православные христиане ко дню Рождества Христова очистили себя покаянием, молитвой и с чистым сердцем могли благоговейно встретить светлый праздник рождения Иисуса Христа. Однако многие в нашей стране воспринимают пост не как возможность духовного очищения, а как банальную диету - повод для того, чтобы устроить себе сорокадневную серию "разгрузочных дней".

О том, как не превращать духовное очищение в банальное воздержание от переедания, в эфире программы "Утро на Sputnik’e" рассказал настоятель Покровской церкви села Гидигич Максим Мелинти.

"Каждый раз, когда мы говорим о значимости поста, мы должны понимать, что любой пост готовит нас к какому-то особому событию. В данном случае мы говорим о рождении Спасителя. И как каждый родитель готовит свой дом к появлению нового члена семьи, так же и душа каждого христианина должна быть готова к приходу Спасителя", - утверждает священник.

По его словам, пост подразумевает не только отказ от пищи, но и добрые дела, милосердное отношение к ближним.