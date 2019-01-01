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Людмила Сувейкэ
© Sputnik / Rodion Proca

Сувейкэ: три дня доедать праздничные салаты чревато отравлением

Утро на Sputnik’e
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Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2019 (118)
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Главный врач центра по общественному здоровью Луминица Сувейкэ рассказала, как избежать отравления после новогоднего застолья.

Зимние праздники в Молдове не ограничиваются новогодней ночью и Рождеством. Гулянья, как правило, продолжаются вплоть до 14 января — Нового года по старому стилю. Соответственно, и, заставленные различными блюдами столы накрываются не один раз.

Эксперты сообщают, что после таких застолий десятки людей попадают в больницы с отравлением. Врач Луминица Сувейкэ рассказала в эфире программы "Утро на Sputnik’e", что нужно делать, чтобы избежать негативных последствий.

"Особенно вредно на ночь есть мясо, и другую тяжелую пищу. Из-за того, что оно не успевает перевариваться могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом, а также это может привести к пищевым токсикоинфекциям", — заявила Луминица Сувейкэ.

Врач также отметила, что ни в коем случае нельзя доедать праздничные блюда в течении нескольких дней.

"Нужно приготовить столько еды, сколько вы съедите за раз, и максимум на завтрак следующего дня. Потом такая пища может привести к отравлению", — отметила эксперт.

Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2019 (118)

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Теги:
еда, Новый год


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