Зумбряну: как в Молдове боролись с коррупцией в 2018 году

Прошедший год стал годом перемен для Национального антикоррупционного центра Молдовы – об этом в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова рассказал руководитель главного антикоррупционного ведомства страны.

"Это был год перемен для всего Центра по борьбе с коррупцией, мы предложили – и у нас это получилось – уже не точечную борьбу с коррупцией, по жалобам и сигналам, а борьбу в системном порядке", - сказал Зумбряну.

Образование и здравоохранение – именно эти отрасли нуждаются в системной борьбе с коррупцией, и именно тут велась и ведется активная борьба с этим явлением, отметил собеседник.

"Мы провели свой внутренний анализ и решили усилить свое присутствие в тех областях социальных отношений, где гражданин чаще всего контактирует с представителями власти. С теми, кто имеет возможность требовать деньги. Именно поэтому мы решили, что начнем борьбу с коррупцией системно, в сферах образования и медицины", - резюмировал эксперт.

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