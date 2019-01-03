Брутер: парламентские выборы в Молдове ничего не изменят

Не стоит связывать с парламентскими выборами 2019 года в Молдове некие надежды или ожидания на кардинальную смену внутренней и внешней политики страны – такое мнение в эфире передачи Утро на Sputnik’e высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер.

"На мой взгляд, у этих выборов не будет однозначного итога, никакой ясности это не даст, ясность тут невозможна, Молдова – это страна, весьма зависимая от геополитической конъюнктуры", - сказал Брутер.

© Sputnik / Miroslav Rotari Выборы в парламент Молдовы: ЦИК зарегистрировал первых конкурентов

Молдова расположена на геополитическом сломе Евразии, поэтому ситуация в стране зависит от того, как именно наша страна и ее граждане себя ощущают, в каком будущем они себя видят, уверен аналитик.

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"Устойчивая ситуация в Молдове зависит не столько от выборов, сколько от некоего геополитического баланса, который вряд ли будет найден до февраля, и который вообще вряд ли будет найден в 2019 году. Поэтому выборы — это скорее сверка наших внутренних часов и ориентиров, нежели попытка найти для Молдовы устойчивое место в этом мире. Устойчивого места, скорее всего, пока нет", - резюмировал политолог.

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