Политолог: не исключаю, что в ближайшее время Прибалтика попросится в ЕАЭС

О том каким был 2018 год для Евразийского экономического союза, и какие глобальные задачи стоят перед этой структурой в будущем, в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова рассказал директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев.

"Те задачи, которые были поставлены перед Евразийским экономическим союзом в 2018 году, в целом были выполнены. Сейчас нужно создать единый общий рынок на основе внутренних валют торгового обмена, также в планах - создание общей евразийской национальной валюты примерно к 2025 году", - сказал политолог.

По мнению собеседника, ЕАЭС будет расширяться, в том числе и за счет стран, которые находятся в настоящий момент в Евросоюзе.

"Важным было бы позитивное участие в ЕАЭС Молдовы, Украины, Грузии, Азербайджана, стран Центральной Азии, которые в своем время участвовали в создании Советского Союза. И я не исключаю, что в ближайшее время в состав Евразийского экономического союза попросятся и страны Прибалтики, испытывающие сейчас колоссальные трудности в составе структур ЕС", - резюмировал Гусев.