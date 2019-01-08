Диетолог: дам советы, как восстановиться после праздничных застолий

Врач-диетолог рассказала о том, что такое детокс, и как прийти в себя после череды зимних праздников.

Новый год и Рождество – это, к сожалению, не только любимые зимние праздники, но и удар по всем системам организма. Ведь застолья и алкогольные возлияния давно стали традицией в эти дни. Именно после этих праздников и нужен детокс – об этом в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова рассказала врач-диетоллог, нутрициолог Екатерина Дидык.

"Детокс – это определенная система питания, она может длиться от пяти дней до двух недель. Оптимально, конечно, этот процесс должен длиться две недели. Полностью исключаются продукты, которые вызывают брожение, гниение и торможение процесса пищеварения. Исключаются бобы, мясо, тяжелый белок, алкоголь. Максимальный акцент делается на овощи и воду", - сказала эксперт.

© Fotolia / Stokkete Названа лучшая в мире постновогодняя диета

О способах очищения организма знают не только врачи, но и свидетельствуют различные древние практики и знания.

"Нужно использовать различные травяные комплексы для включения дренажных систем организма. Дренаж лимфосистемы, для вывода лишней жидкости, включает почки и печень, моторику кишечника. Тут есть множество практик - аюрведические, веганские, йога. Все они приводят к нужному состоянию", - отметила Дидык.

Впрочем, тем, у кого есть хронические заболевания органов пищеварения или другие проблемы, стандартный детокс не подходит.

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"Есть люди, которым это делать не стоит – например, страдающим гастритом или язвой. В такой ситуации нужно выбирать узкий спектр овощей и термически их обрабатывать. Для таких людей нужна некоторая корректировка", - резюмировала нутрициолог.