Безпалько: эти события были главными в мире в 2018 году

Член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ рассказал о том, чем запомнился прошедший год.

В 2018 году в мире произошло несколько важных событий, причем все они были связаны с Россией – такое мнение в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова высказал политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Он перечислил ключевые, на его взгляд, происшествия.

"Кризис британско-российских отношений из-за якобы покушения на Скрипалей, продолжение военной операции в Сирии, и трагедия с Ил-20. Керченский инцидент также можно записать в число важных событий, которые осложняют международные отношения", - сказал эксперт.

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Вместе с тем собеседник утверждает, что обилие событий не позволяет рассматривать 2018 год в отрыве от общих мировых политических тенденций на протяжении определенного периода.

"В целом, последние несколько лет были насыщены событиями. Это делает сложным вычленение некоторых из них, кроме тех, что происходят достаточно регулярно. Стоит скорее всего думать о событиях, которые могут произойти в 2019 году", - резюмировал Безпалько.