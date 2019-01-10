Брутер: за годы независимости Молдова не смогла обрести кое-что важное

Должна ли Молдова являться мостом между Западом и Востоком или ей нужно выбрать "свой берег"? Ответ на этот вопрос в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова дал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

© REUTERS / Inquam Photos/Octav Ganea Евроинтеграция по-молдавски: главный курс страны или ругательное в народе слово

"Я думаю, что лучше всего являться собой. Когда ты находишься с собой в хороших отношениях, уважаешь и любишь себя таким какой ты есть, тебе в значительной степени становится проще. Именно это Молдова за годы независимости так и не смогла обрести", - сказал Брутер.

Эксперт уверен, что географические размеры страны, как и ее геополитическая ориентация, не столь важны для ее успешного будущего.

"Проблема заключается не в величине государства, не в том, к кому нужно тяготеть во внешнеполитическом плане. Мы знаем множество стран где не думают об этом, где это не работает, но при этом государства эти очень успешны. Важно понять не то, к кому мы хотим тяготеть, а кто мы такие. Кем мы хотим себя чувствовать", - сказал собеседник.

Когда же именно Молдова обретет свое "я" – эксперт точно спрогнозировать не решился.

"Ни 2019 год, ни парламентские выборы в этом году, не смогут нам дать понять, кто мы такие. Ответ на этот вопрос дается только временем, а времени у нас неизвестно сколько. Нужно ждать, всегда остается надежда", - резюмировал политолог.