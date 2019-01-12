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Сергей Орлов
© Sputnik / Osmatesco

Орлов: Проблема шоу-бизнеса Молдовы – отсутствие музыкального рынка

Утро на Sputnik’e
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Известный продюсер рассказал о главных недостатках молдавской сцены.

Молдавские звезды не отстают от мировых музыкальных тенденций, но зачастую становятся востребованными за рубежом больше, чем у себя на родине. Это мнение в эфире передачи Утро на Sputnik’e высказал продюсер Сергей Орлов, который работал с такими отечественными исполнителями, как Оля Тира, SunStroke Project, Лидия Исак.

"Сегодня мы можем зайти в интернет и увидеть любых исполнителей мирового уровня, мы можем равняться на них. Не обязательно делать какие-то копии, но брать от них все лучшее теперь становится легче. Проблемой является то, что в стране нет большого музыкального рынка", - заявил продюсер.

По его словам, даже очень именитые артисты могут позволить себе дать в Молдове всего несколько концертов в год, в то время как за рубежом они гастролируют в десятки раз больше.

"Нет рынка, нет такой востребованности здесь, поэтому все артисты, которые чего-то достигают, большинство своих планов связывают с поездками куда-то. Неважно, Россия ли это, Украина, Румыния или Америка", - заключил продюсер.

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Теги:
песня, шоу-бизнес, музыка, эстрада, Молдова


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