Орлов: Проблема шоу-бизнеса Молдовы – отсутствие музыкального рынка

Молдавские звезды не отстают от мировых музыкальных тенденций, но зачастую становятся востребованными за рубежом больше, чем у себя на родине. Это мнение в эфире передачи Утро на Sputnik’e высказал продюсер Сергей Орлов, который работал с такими отечественными исполнителями, как Оля Тира, SunStroke Project, Лидия Исак.

"Сегодня мы можем зайти в интернет и увидеть любых исполнителей мирового уровня, мы можем равняться на них. Не обязательно делать какие-то копии, но брать от них все лучшее теперь становится легче. Проблемой является то, что в стране нет большого музыкального рынка", - заявил продюсер.

По его словам, даже очень именитые артисты могут позволить себе дать в Молдове всего несколько концертов в год, в то время как за рубежом они гастролируют в десятки раз больше.

"Нет рынка, нет такой востребованности здесь, поэтому все артисты, которые чего-то достигают, большинство своих планов связывают с поездками куда-то. Неважно, Россия ли это, Украина, Румыния или Америка", - заключил продюсер.