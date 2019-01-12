Нутрициолог: в рационе современных людей слишком мало растительной пищи

О пользе овощей и фруктов известно всем, но что касается вопроса о том, полезен ли полный отказ от мяса, ученые пока не пришли к единому мнению. И хотя избыток животных жиров не несет пользы организму, стоит помнить о том, что мясо содержит ряд незаменимых веществ, которые не так просто восполнить растительной пищей.

Как заявила Екатерина Дидык в передаче Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова, растительный рацион вполне может быть полноценным при условии добавления витаминных комплексов.

"Вопрос в том, насколько человек готов уделить принципиальное внимание, чтобы собрать все эти недостающие микроэлементы, витамины группы В, аминокислоты, содержащиеся в другой пище. Сделать это без добавления каких-то витаминных комплексов сложно", - сообщила Дидык.

При этом, по ее мнению, современные люди потребляют слишком много животных продуктов и мало растительной пищи, что неблагоприятно сказывается на здоровье.

"Мы биологически приспособлены к тому, чтобы потреблять животную пищу. Но проблемой становится то, что современные люди стали жестко переедать, но при этом недоедать овощей. В этом, я считаю, принципиальный перекос", - заключила нутрициолог.