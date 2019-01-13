Нарколог: есть напитки, которые ни в коем случае нельзя смешивать

Психиатр и нарколог Лилия Федорова рассказала о том, что именно может вызвать серьезную интоксикацию после застолья.

После употребления большого количества горячительных напитков всегда следует расплата – интоксикация организма. Если смешать некоторые виды, это может привести к еще более сильному отравлению – об этом в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова рассказала психиатр и нарколог Лилия Федорова.

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"Есть определенная классификация дробления напитков, поэтому смешение некоторых позиций совершенно неуместно, оно всегда наносит серьезные повреждения здоровью", - сказала нарколог.

Расхожее мнение об особом вреде для организма употребления пива с водкой, оказывается, не соответствует действительности, утверждает эксперт. Есть смеси и более вредные.

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"Пиво и водка - они одного ряда. Их прием вместе наносит меньше повреждений. Другой ряд – коньяк и вино. Перекрещивать эти напитки, то есть употреблять коньяк и пиво или водку с вином, категорически не рекомендуется, тогда обязательно будет состояние интоксикации", - объяснила врач.

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