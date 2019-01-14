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Владимир Брутер
© Sputnik / Александр Натрускин

Политолог: какими будут отношения Молдовы и России в 2019 году

Утро на Sputnik’e
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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер рассказал о том, что именно препятствует налаживанию позитивных отношений между двумя странами.

Отношения Молдовы и России не претерпят в 2019 году каких-либо серьезных изменений – такое мнение в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Думаю, что в целом они останутся на том же уровне, хотя есть множество обстоятельств. В первую очередь это то, что отношения Молдовы с Россией становятся частью внутренней политики. Это неправильно, это не дает результата", - сказал Брутер.

На грядущих в Молдове парламентских выборах обязательно будет разыграна и "российская карта", утверждает эксперт, однако он уверен, что от хороших отношений двух стран выиграет любая молдавская власть и, конечно же, народ.

"Когда граждане Молдовы выбирают что-то или кого-то, им следует понимать, что отношения с Россией должны быть хорошими в любом случае. Кроме того, отношения с Россией не может выбирать Молдова, даже у Беларуси это в последнее время получается плохо", - отметил политолог.

Взаимодействие между Кишиневом и Москвой должно выстраиваться на взаимовыгодных условиях. К сожалению, в Молдове это понимают не все, утверждает Брутер.

"Молдова должна предлагать России то, что ей может быть интересно и в конечном итоге выгодно. А пока этого не происходит", - резюмировал собеседник.

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Теги:
дружба, связи, отношения, Россия, Молдова


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