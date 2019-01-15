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Игорь Флогимон
© Sputnik / Osmatesco

Флогимон: в жилых домах Кишинева не обнаружено превышения радиационного фона

Утро на Sputnik’e
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О том, не являются ли наши дома и квартиры источником повышенной радиационной опасности, рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова эксперт в области радиоактивных отходов, материалов и источников Игорь Флогимон.

Радиация – что мы знаем о ней, кроме того, что она невидима и очень опасна? И не является ли наше собственное жилье источником загрязнений? Ведь строительные и отделочные материалы, даже мебель и предметы интерьера, могут быть источником опасности на протяжении долгого времени. Насколько обоснованы страхи, что материалы, используемые в строительстве и отделке, способны стать источниками радиации?

Эксперт в области радиационной безопасности Игорь Флогимон поспешил успокоить жителей столицы - угроз для здоровья наши дома не представляют.

"По строительным материалам, которые используются сейчас в новостройках, существует некоторый контроль, и можно отследить источники происхождения этих материалов – котелец, песок, щебенка", - заявил Флогимон в эфире программы "Утро на Sputnik’e"

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Что касается старого жилфонда, то в послевоенное время, когда происходила активная застройка Кишинева, такая экспертиза не проводилась. Однако, как утверждает эксперт, уже в более позднее время осуществлялось необходимое обследование такого жилья, и радиационная обстановка была признана спокойной.

"Насколько мне известно, вся радиационная обстановка еще с советских времен. Нигде в жилищах в промышленных зонах не было обнаружено повышенного радиационного фона, исходящего от строительных материалов", - отметил Флогимон.

Жителям Молдовы, которые обеспокоены радиационной безопасностью своего жилья, эксперт посоветовал обращаться в радиологический отдел Национального агентства общественного здоровья.

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