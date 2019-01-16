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Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев
© Sputnik / Александр Натрускин

Эксперт: новые технологии – это величие лентяя

Утро на Sputnik’e
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Политолог, генеральный директор российского Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал о тенденциях развития мировой науки.

Стоит ли ждать некоего мирового технологического прорыва, который изменит наши привычные представления о мире, – об этом в эфире передачи Утро на Sputnik’e рассказал политолог и генеральный директор российского Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

"Подобные качественные изменения в нашей истории происходили неоднократно, но мы живем в мире, для которого все предыдущие достижения не столь важны – это часть человеческой психологии. Но, если раньше появлялась задача, а потом - решение, то сейчас наука во многом работает в копилку – придумают что-то, но не знают еще как применить", - сказал эксперт.

Вместе с тем Журавлев уверен, что наука концентрируется на комфорте человека, а качественного скачка в технологиях не происходит.

"Мы создадим новые технологии, которые позволят человечеству меньше работать и больше создавать. Новые технологии – это величие лентяя. Уже чуть не машину времени скоро могут создать – об этом говорят физики. Наука же пока делает человечество более могущественным, но принципиального прорыва не происходит", - отметил Журавлев.

Не стоит ожидать, что наука в состоянии решить проблемы, связанные с самим человеком, с тем, что является частью человеческой натуры.

"Люди ждут нового технологического витка, люди изобрели постиндустриальное общество, не до конца понимая, о чем говорят – именно потому, что витка не было, а ощущение, что мир меняется, есть. Качественных изменений мира пока не ожидается – человек будет больше жить и будет жить более комфортно, но главные проблемы мира останутся – ведь главной проблемой человека является сам человек", - резюмировал собеседник.      

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Теги:
изобретения, развитие, IT-технологии, технологии, наука


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